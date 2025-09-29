В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ
В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 27 093 руб. с 1 января 2026 года, следует из электронной базы палаты.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 руб. в месяц», — говорится в документе.
По состоянию на сентябрь 2025 года МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц. Согласно проекту, он увеличится на 20,7%.
В пояснительной записке указано, что увеличение МРОТ повысит зарплату около 4,6 млн. работников, а в обосновании говорится, что дополнительные расходы в связи с принятием проекта составят 218,5 млрд руб.
Согласно указу президента России Владимира Путина о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.
Повышение оплаты труда 24 сентября анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что МРОТ необходим для расчета отпускных, больничных и связанных с этим пособий. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум в стране, подчеркнул он.
Размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 руб. в месяц.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов