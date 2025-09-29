 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 27 093 руб. с 1 января 2026 года, следует из электронной базы палаты.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 руб. в месяц», — говорится в документе.

По состоянию на сентябрь 2025 года МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц. Согласно проекту, он увеличится на 20,7%.

В пояснительной записке указано, что увеличение МРОТ повысит зарплату около 4,6 млн. работников, а в обосновании говорится, что дополнительные расходы в связи с принятием проекта составят 218,5 млрд руб.

В России анонсировали увеличение размера МРОТ
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно указу президента России Владимира Путина о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.

Повышение оплаты труда 24 сентября анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что МРОТ необходим для расчета отпускных, больничных и связанных с этим пособий. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум в стране, подчеркнул он.

Размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 руб. в месяц.

