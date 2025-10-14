Мишустин рассказал о росте МРОТ опережающими инфляцию темпами

Мишустин: МРОТ опережает инфляцию и вырастет в 2026 году на 20,5%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда в России продолжает расти темпами, опережающими инфляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии в правительстве. В текущем году МРОТ уже прибавил свыше 16,5%, а со следующего увеличится более чем на 20,5%, до 27 093 руб.

«По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию», — подчеркнул глава кабмина.

Также со следующего года вырастет единое пособие для семей с детьми на 6%, до 18 371 руб. В текущем году оно увеличилось на 12,5%. Мишустин подчеркнул, что к 2030 году уровень бедности в стране должен опуститься ниже 7%, ради этого правительство увеличило финансирование нацпроекта «Семья».

Кроме того, зарплаты в реальном выражении по России по итогам семи месяцев текущего года выросли на 4,5%. Тем временем уровень безработицы по итогам августа составил 2,1%, добавил Мишустин.

Мишустин анонсировал повышение оплаты труда 24 сентября. Он напомнил, что МРОТ необходим для расчета отпускных, больничных и связанных с этим пособий. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум в стране, подчеркнул он. Размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 руб. в месяц.

Согласно указу президента России Владимира Путина о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.