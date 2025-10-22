 Перейти к основному контенту
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и рекламу казино, сообщила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Документ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и увеличение штрафов для физических и юридических лиц, в том числе за допуск детей в игорные заведения.

Законопроект предлагает дополнить ст. 151 Уголовного кодекса новым составом — вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, а также ввести ст. 171.2.1, устанавливающую уголовную ответственность за незаконную рекламу азартных игр, особенно ориентированную на детей.

Законопроект уже направлен для экспертизы в правительство.

Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

В настоящее время ст. 151 предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, но только за систематическое употребление алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество. Азартные игры в этот перечень не входят.

Статья 171.2 устанавливает уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, но не затрагивает вопрос вовлечения несовершеннолетних.

Существует лишь административная ответственность по ст. 14.1.1 КоАП за нахождение лиц, не достигших 18 лет, в игорном заведении или привлечение их к работе в таких заведениях.

В начале октября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учащимся младше 16 лет следует ограничить слишком активное использование гаджетов. По мнению чиновника, оно мешает формированию основных психических функций школьника.

Кравцов, говоря об этом, напомнил о принятом ранее законе, запретившем пользоваться мобильными телефонами на уроках. «И в целом до 16 лет мы бы не рекомендовали использовать активно гаджеты, мобильные телефоны школьникам», — добавил он.

