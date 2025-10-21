 Перейти к основному контенту
В МВД назвали частые ошибки детей и родителей при встрече с мошенниками

В МВД рассказали, какие ошибки родителей и детей помогают мошенникам
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В киберполиции рассказали об основных ошибках детей и родителей при столкновении с мошенниками.В частности, родители часто не учат детей цифровой безопасности и гигиене, полагая, что ребенок «и так все знает», а дети не сообщают взрослым о проблемах, с которыми сталкиваются онлайн.

По данным МВД, родители часто ругают детей за ошибки, а не разъясняют способы защиты. При этом ребенок часто бывает доверчив именно к незнакомцам, в результате чего становится жертвой «розыгрышей» и схем, обещающих легкие деньги.

Кроме того, дети часто делятся в соцсетях личными данными, не осознавая, что это может нести угрозу их безопасности, сообщили в МВД.

Также в ведомстве предупредили об опасности маркетплейсов и игровых платформ, которые часто используются мошенниками для «мелких» краж. Одна из ошибок родителей — не следить за онлайн-покупками и тратами детей с банковских карт.

Также взрослые не устанавливают приложения родительского контроля — самые простые из них помогают блокировать более половины вредоносных ссылок.

Ранее киберполиция показала, как мошенники обманывают детей, играющих в Roblox.

