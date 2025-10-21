Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах

Работодателей беспокоит отсутствие санкций за отказ от целевого договора за обучение в колледже, еще одна проблема — уход юношей в армию, что мешает им закрепить полученные навыки, заявили участники обсуждения в Госдуме

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Уход молодых людей на службу в армию сразу после окончания учебы в колледжах на дает им закрепить полученные навыки и выполнить обязательства по договору о целевом обучении. Об этом заявили участники рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования (СПО) и подготовки профессиональных кадров под председательством вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, заседание которой прошло во вторник 21 октября, передает корреспондент РБК.

Заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева считает, что фактически теряются инвестиции, вложенные в студента, так как он не может после окончания сразу выйти на работу и закрепить навыки, а уходит в армию. «Пока мы видим такой отток, потому что, ребята, не факт, что потом вернутся», — сказала она. Терентьева предлагает, предусмотреть возможность дать таким выпускникам хотя бы год поработать на предприятии после окончания колледжа. За это время он сможет узнать, как работает предприятие, а вероятность, что он вернется в компанию после армии станет намного выше, считает она.

Ректор корпоративного университета «Сибура» Илья Корженовский согласился, что такая проблема есть, отметив что гендерный состав на химических предприятиях в большей степени мужской. «Сибур» выплачивает выпускникам «подъемные» средства после возвращения из армии в размере от четырех до шести окладов, чтобы мотивировать их на возвращение на работу.

Заместитель председателя комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Михаил Иванов поднял вопрос о необходимости предусмотреть санкции за отказ от выполнения договора по целевому обучения, как со стороны студента, так и работодателя. Он указал, что сейчас в случае отказа от работы после окончания обучения, студент должен выплатить только затраты на материальное стимулирование, потраченные работодателем.

«Это исключительно та сумма, которую мы можем пытаться с него взыскать за нарушение целевого договора. Если таких официальных вложений со стороны работодателя нет <…> то, по большому счету, студенту возвращать нечего», — пояснил Иванов. Он отметил, что основная часть студентов СПО учится на внебюджете, то есть за собственные средства, а, значит, затрат работодателей конкретно на оплату обучения не предусмотрено: «Самой ответственности за нарушение им договора о целевом обучении тоже нет. Поэтому мы за то, чтобы какой-то инструментарий появлялся, чтобы в целом была ответственность, иначе инвестиции государства и предприятия в студента будут просто потеряны».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга призвал предусмотреть право первоочередного зачисления для абитуриентов, которые заключили целевой договор при поступлении. Согласно уже принятым изменениям, с 1 сентября 2026 года наличие такого договора дает преимущество для абитуриентов, но, по словам депутата, этого недостаточно. «Мы понимаем, что преимущественное право работает только тогда, когда оказывается равенство баллов, а это не такая частая ситуация. Самое главное, что, мне кажется, необходимо поменять преимущественное право на первоочередное зачисление. Мы с коллегами из Министерства просвещения здесь взаимодействуем, и я думаю, что в ближайшее время такая норма будет внесена», — рассказал Мажуга.

Абрамченко обещала, что в течение месяца депутаты вместе с Минпросвещения проработают необходимые изменения, чтобы увеличить число студентов колледжей, которые пойдут работать на предприятия.

В сентябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном профессиональном обучении для выпускников девятых классов, которые не смогли успешно сдать ОГЭ. По окончании обучения выпускник сможет сдать итоговую аттестацию и квалификационный экзамен и вместе с аттестатом об основном общем образовании получить свидетельство о профессии рабочего или должности служащего. Перечень специальностей для такого формата обучения определят регионы.

По мнению авторов инициативы, это позволит сократить число подростков, которые «выпадают» из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в регионе и быстрее начать работать.

Министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре сообщил, что в 2025 году колледжи приняли 1,1 миллиона студентов — на 200 тыс. больше, чем в предыдущем. Всего в колледжах обучаются почти 3,9 млн человек, что сопоставимо с рекордным показателем 1970-х годов; при этом бюджетных мест стало на 68 тыс. больше, всего их 850 тыс., из которых 56% выделены на технические и инженерные специальности, сказал Кравцов.