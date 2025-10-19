Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы образования, она позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Так в ведомстве прокомментировали идею увеличения срока обучения в школах с 11 до 12 лет и снижения возраста для начала обучения до шести лет, озвученную в Общественной палате.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В Минпросвещения отметили, что количество контрольных не превышает 10% учебного времени, а нормативы выполнения домашних работ согласованы с Роспотребнадзором. Также в школы внедрили поурочное планирование по всем предметам.

Мнение о том, что «назрела необходимость» 12-летнего обучения в школах, ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что такая система уже действует «почти во всех развитых странах мира». Свою инициативу замсекретаря ОП объяснил усложнением школьной программы: «Школьная программа с каждым годом усложняется, все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. <...> Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет». Гриб добавил, что этот вопрос будут обсуждать в ОП, в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.