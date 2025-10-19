 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы образования, она позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Так в ведомстве прокомментировали идею увеличения срока обучения в школах с 11 до 12 лет и снижения возраста для начала обучения до шести лет, озвученную в Общественной палате.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В РАН предупредили о рисках при 4-дневной школьной неделе
Общество

В Минпросвещения отметили, что количество контрольных не превышает 10% учебного времени, а нормативы выполнения домашних работ согласованы с Роспотребнадзором. Также в школы внедрили поурочное планирование по всем предметам.

Мнение о том, что «назрела необходимость» 12-летнего обучения в школах, ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что такая система уже действует «почти во всех развитых странах мира». Свою инициативу замсекретаря ОП объяснил усложнением школьной программы: «Школьная программа с каждым годом усложняется, все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. <...> Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет». Гриб добавил, что этот вопрос будут обсуждать в ОП, в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Минпросвещения школы обучение
Материалы по теме
В РАН предупредили о рисках при 4-дневной школьной неделе
Общество
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Минпросвещения ответило на сообщения о внедрении в школах уроков с Dota 2
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46