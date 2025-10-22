 Перейти к основному контенту
Политика
0

Суд оштрафовал Гребенщикова за видео без плашки иноагента

Борис Гребенщиков&nbsp;
Борис Гребенщиков  (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. руб. музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (включен в реестр иноагентов), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Гребенщикова признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента — часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы дела поступили в суд 6 октября. Как следует из протокола, 19 августа Гребенщиков опубликовал на YouTube видео без маркировки иноагента. Музыкант нарушение не признал.

Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Общество
Oxxxymiron (Мирон Федоров)

В июне 2023 года Гребенщикова оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии — часть 1 статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В том же месяце Минюст включил лидера группы «Аквариум» в реестр иностранных агентов.

В ноябре 2023 года Гребенщиков в интервью Forbes объяснил, почему не возвращается в Россию, а живет в Лондоне.

«[Я не возвращаюсь в Россию] по очень простой причине. <...> По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал тогда музыкант. 

Гребенщиков рассказал, что для него нет «заграницы», но «миллионы и миллионы» людей «мыслят себя только в России, только там, и у них все связано с Россией». «Я их вполне понимаю и абсолютно с ними согласен. Я скучаю по тем людям, которые остались в России, потому что у меня есть что им сейчас дать, у меня есть что им сказать. Я по мере своих сил пытаюсь это делать», — добавил музыкант.

