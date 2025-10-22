Суд оштрафовал Гребенщикова за видео без плашки иноагента

Борис Гребенщиков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. руб. музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (включен в реестр иноагентов), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Гребенщикова признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента — часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы дела поступили в суд 6 октября. Как следует из протокола, 19 августа Гребенщиков опубликовал на YouTube видео без маркировки иноагента. Музыкант нарушение не признал.

В июне 2023 года Гребенщикова оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии — часть 1 статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В том же месяце Минюст включил лидера группы «Аквариум» в реестр иностранных агентов.

В ноябре 2023 года Гребенщиков в интервью Forbes объяснил, почему не возвращается в Россию, а живет в Лондоне.

«[Я не возвращаюсь в Россию] по очень простой причине. <...> По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал тогда музыкант.

Гребенщиков рассказал, что для него нет «заграницы», но «миллионы и миллионы» людей «мыслят себя только в России, только там, и у них все связано с Россией». «Я их вполне понимаю и абсолютно с ними согласен. Я скучаю по тем людям, которые остались в России, потому что у меня есть что им сейчас дать, у меня есть что им сказать. Я по мере своих сил пытаюсь это делать», — добавил музыкант.