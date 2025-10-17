 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд трижды оштрафовал рэпера Oxxxymiron за нарушение закона об иноагентах
Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды привлек к административной ответственности рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, включен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, Федоров не предоставил вовремя отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. Суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. за три нарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022-го.

В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Подобное нашли в его треке «Ойда». Рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб., а саму песню запретили к распространению на территории страны.

С мая прошлого года музыкант объявлен в розыск на территории России и внесен в базу МВД по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Oxxxymiron иноагенты штраф Санкт-Петербург
Материалы по теме
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов
Политика
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48