Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды привлек к административной ответственности рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, включен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, Федоров не предоставил вовремя отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. Суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. за три нарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022-го.

В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Подобное нашли в его треке «Ойда». Рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб., а саму песню запретили к распространению на территории страны.

С мая прошлого года музыкант объявлен в розыск на территории России и внесен в базу МВД по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.