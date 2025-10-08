 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента

Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Суд в Петербурге принял к производству административное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) в отношении музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (включен в реестр иноагентом), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как следует из материалов дела, музыкант не соблюдает требования маркировки. Так, 19 августа он опубликовал на YouTube видео без плашки, говорится в сообщении. Гребенщиков нарушение не признает.

За полтора месяца до этого в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб.

Минюст включил Гребенщикова в реестр иноагентов в июне 2023 года. В качестве обоснования ведомство заявило, что он проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, выступал против военных действий и «получал поддержку от иностранных источников».

