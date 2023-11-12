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Военная операция на Украине ,  
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Борис Гребенщиков объяснил невозвращение в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Музыкант рассказал, что не возвращается, в том числе из-за того, что концерты ему «играть никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить»
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Музыкант Борис Гребенщиков, основатель рок-группы «Аквариум» (в июне Минюст внес его в список иноагентов), объяснил в интервью Forbes, почему не возвращается в Россию. Гребенщиков живет в Лондоне.

«[Я не возвращаюсь в Россию] по очень простой причине. Квартира в Петербурге у меня остается, у меня там масса друзей, масса всего остального. Но по причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал музыкант. При этом, по его словам, он не считает, что покинул Россию, «просто в данный момент моя квартира находится вот там-то».

Гребенщиков рассказал, что для него нет «заграницы», но «миллионы и миллионы» людей «мыслят себя только в России, только там, и у них все связано с Россией». «Я их вполне понимаю и абсолютно с ними согласен. Я скучаю по тем людям, которые остались в России, потому что у меня есть, что им сейчас дать, у меня есть, что им сказать. Я по мере своих сил пытаюсь это делать», — сказал он. И из Лондона, по его словам, это получается «ничуть не сложнее, чем из Петербурга, потому что вся музыка так же издается, так же ты заходишь в интернет и ловишь все, что тебе нужно, если ты хоть чуть-чуть это умеешь делать». «Все доступно», — добавил музыкант.

Гребенщиков провел параллель между жизнью и спортзалом: если из него «вынести штанги и все ужасные тяжелые вещи, от которых все напрягаются», то его нужно будет закрывать. То же происходит и с жизнью: «нельзя убрать все больное, позорное, страшное и тяжелое и оставить только легкое, доброе». «И пока в гимнастическом зале есть эти все приборы, гимнастический зал имеет смысл. Пока на Земле все это происходит, это все имеет смысл. Как бы страшно и трагически не было то, что происходит, все это происходит для того, чтобы каждый из миллионов людей, принимающих в этом участие, из этого что-то вынес. Кто-то выносит, кто-то не выносит. Кто-то продолжает убивать, а кто-то становится профессором Толкином и пишет «Властелина колец» после Первой мировой войны. На каждого это действует по-разному», — заключил он.

Ранее в интервью Financial Times Гребенщиков рассказывал, что ушел из «Аквариума» после начала военных действий на Украине из-за позиции некоторых участников группы. Сейчас он гастролирует под псевдонимом БГ+. Последний концерт группы в России состоялся в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года. После начала военных действий Гребенщиков объявил об отмене выступлений «до лучших времен». В интервью FT музыкант также говорил, что предпочитает жить и работать в Лондоне, поскольку это подходит ему «гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге».

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После начала военных действий в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В июне музыкант был оштрафован на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, в том же месяце Минюст внес его в список иностранных агентов.

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Персоны
Елена Чернышова
Борис Гребенщиков Россия рок-музыка
Борис Гребенщиков фото

Борис Гребенщиков

музыкант, певец

27 ноября 1953 года
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