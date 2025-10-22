Верховный суд разрешил штрафовать водителей с двух камер подряд

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Верховный суд (ВС) признал законной возможность многократного наказания водителей за превышение скорости, если нарушение зафиксировали несколько камер подряд. Постановление опубликовано на сайте суда.

Оспорить это пыталось транспортное предприятие ООО «АТП-1» из Воронежа. Водитель одного из служебных автобусов превысил установленную на участке дороги скорость — он разогнался до 85 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Нарушение попало на две камеры подряд, которые были установлены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Первое нарушение было зафиксировано в 9 часов 7 минут 10 секунд, второе — в 9 часов 6 минут 48 секунд.

Эти данные были переданы ГИБДД, и суд оштрафовал компанию на 500 руб.

Предприятие с этим не согласилось и обратилось в суд, ссылаясь на пункт 7 части 1 статьи 24.5 КоАП. Там настаивали, что нельзя наказывать дважды за одно правонарушение. Две судебные инстанции Воронежской области вынесли вердикт, что речь все же идет о двух нарушениях, поскольку превышение скорости попало с разницей в 22 секунды на отдельные камеры, установленные в разных местах. Верховный суд с этим согласился и не стал отменять постановление.

«Каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения, а потому законность привлечения ООО «АТП-1» к административной ответственности <...> в рассматриваемом случае сомнений не вызывает», — говорится в решении ВС.

1 января 2025-го в России повышены штрафы за нарушение ПДД. Также вдвое сокращена скидка — с 50 до 25% — при их уплате водителями в течение 30 дней.