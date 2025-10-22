В Думе напомнили, когда водителей лишат прав из-за опасных заболеваний

Водительские права граждан в России будут аннулироваться с 1 марта 2027 года при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Сергей Колунов.

В этот день, как уточнил депутат, в силу вступит соответствующий закон.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой, одобрен Совфедом и подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2025 года. Документ предполагает, в частности, наделение расширенными полномочиями ГАИ в плане возможности аннулирования ранее выданных водительских удостоверений



В соответствии с документом, водителей смогут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование. Срок прохождения такой комиссии — не позднее трех месяцев с момента направления. Поводом для этого послужат выявленные при посещении обычных больниц и поликлиник заболевания, несовместимые с возможностью управления транспортными средствами.

Сведения о заболевании, а также направление на медосвидетельствование будут отражаться в специальном реестре, к которому будут иметь доступ сотрудники ГАИ. При получении соответствующего сигнала в МВД права водителя будут аннулироваться автоматически, но диагноз, послуживший причиной отзыва водительского удостоверения, уточняться для ведомства не будет.