Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав с 2026 года

Юрист Зокиров: водительские права не будут автоматически продлеваться с 2026-го
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Автоматическое продление водительских удостоверений перестанет действовать с 1 января 2026 года, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров в беседе с ТАСС. В России эта функция работала последние три года и затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — предупредил эксперт.

По его словам, россияне, которые уже единожды воспользовались автопродлением, должны будут самостоятельно отслеживать сроки истечения сроков водительских прав, чтобы вовремя продлить их и не нарушить закон.

Россиянам напомнили об отзыве водительских прав из-за опасных заболеваний
Общество

Об автоматическом продлении на три года срока действия водительских прав было объявлено в апреле 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что данное решение приняли, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан. Аналогичные решения принимались в 2024 и 2025 годах. После автоматического продления не требовалось специально менять права или получать новые.

Мера была разовой. При этом она не распространялись на тех, кто изменил личные данные, например фамилию, потерял документы или получил запрет на вождение. Такие случаи предусматривают замену водительского удостоверения.

