В России на 50% выросли штрафы за превышение скорости
В России с 1 января 2025 года вступили в силу поправки о повышении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были приняты в конце 2024 года.
Штрафы за какие нарушения выросли с сегодняшнего дня:
- превышение скорости — с 0,5–5 тыс. до 0,75–7,5 тыс. руб.;
- за выезд на встречку — с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.
- нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.;
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление лицу в таком состоянии — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.;
- отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.;
- несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 руб.;
- причинение легкого вреда здоровью — с 2,5–5 тыс. до 3,7–7,5 тыс. руб.;
- причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тыс. до 15–37,5 тыс. руб.
Также с 1 января сокращается размер скидки — с 50 до 25%, которую можно получить в случае быстрой уплаты штрафа (ранее для такой опции был установлен лимит в 20 дней, после обновления КоАП он составляет 30 дней). Кроме того, в связи с принятыми в 2024 году поправками в Бюджетный кодекс 25% от суммы штрафов теперь будет поступать в федеральный бюджет, а у регионов останется 75%. Раньше субъекты получали всю сумму от штрафов за нарушение ПДД.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов