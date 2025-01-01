В России на 50% выросли штрафы за превышение скорости

Принятыми в прошлом году поправками с 1 января не только повышены штрафы за нарушение ПДД, но и вдвое сокращена скидка — с 50 до 25% — при их уплате водителями в течение 30 дней

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

В России с 1 января 2025 года вступили в силу поправки о повышении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были приняты в конце 2024 года.

Штрафы за какие нарушения выросли с сегодняшнего дня: превышение скорости — с 0,5–5 тыс. до 0,75–7,5 тыс. руб.;

за выезд на встречку — с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.

нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.;

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление лицу в таком состоянии — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.; Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДД Общество отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.;

несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 руб.;

причинение легкого вреда здоровью — с 2,5–5 тыс. до 3,7–7,5 тыс. руб.;

причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тыс. до 15–37,5 тыс. руб.

Также с 1 января сокращается размер скидки — с 50 до 25%, которую можно получить в случае быстрой уплаты штрафа (ранее для такой опции был установлен лимит в 20 дней, после обновления КоАП он составляет 30 дней). Кроме того, в связи с принятыми в 2024 году поправками в Бюджетный кодекс 25% от суммы штрафов теперь будет поступать в федеральный бюджет, а у регионов останется 75%. Раньше субъекты получали всю сумму от штрафов за нарушение ПДД.