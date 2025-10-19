 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянам напомнили про перечень опасных для водителей лекарств

В России планируют составить официальный список медикаментов, которые могут быть опасны для водителей. Принятие таких препаратов станет основанием для временного лишения водительских прав, напомнил в разговоре с "РИА Новости" глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам депутата, в перечень попадут лекарства, способные снижать внимание и замедлять реакцию — в том числе снотворные и седативные средства. Конкретный список веществ, вызывающих такие эффекты, утвердит правительство.

Леонов уточнил, что за вождение под влиянием подобных медикаментов может грозить штраф до 45 тыс. руб., а также лишение прав на срок до двух лет. Чтобы сделать правила более понятными, парламентарий предложил обязать производителей маркировать упаковки предупреждением «противопоказано при вождении».

Водители за год исправили 2 млн ошибок при оплате парковки в приложении
Общество
Фото:Нина Зотина / РИА Новости

Так, отметил он, водители сразу смогут распознать потенциально опасный препарат и избежать нарушений, связанных с его применением.

Принятый Госдумой в I чтении майский законопроект об административной ответственности для водителей за прием лекарств призван приравнять лекарственное опьянение к алкогольному и наркотическому. В пояснительной записке говорится, что в перечень предлагается включить, в частности, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, снотворные и седативные средства, а также анестетики.

Заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова отметила, что закон, с одной стороны, поможет выявлять водителей, сознательно злоупотребивших лекарственными препаратами.

Вместе с тем перечень препаратов, способный привести к неадекватному состоянию, достаточно большой, а специальная маркировка таких лекарств до сих пор не внедрена, добавила эксперт

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
лекарства водители штрафы
