Россиянам напомнили про перечень опасных для водителей лекарств

В России планируют составить официальный список медикаментов, которые могут быть опасны для водителей. Принятие таких препаратов станет основанием для временного лишения водительских прав, напомнил в разговоре с "РИА Новости" глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам депутата, в перечень попадут лекарства, способные снижать внимание и замедлять реакцию — в том числе снотворные и седативные средства. Конкретный список веществ, вызывающих такие эффекты, утвердит правительство.

Леонов уточнил, что за вождение под влиянием подобных медикаментов может грозить штраф до 45 тыс. руб., а также лишение прав на срок до двух лет. Чтобы сделать правила более понятными, парламентарий предложил обязать производителей маркировать упаковки предупреждением «противопоказано при вождении».

Так, отметил он, водители сразу смогут распознать потенциально опасный препарат и избежать нарушений, связанных с его применением.

Принятый Госдумой в I чтении майский законопроект об административной ответственности для водителей за прием лекарств призван приравнять лекарственное опьянение к алкогольному и наркотическому. В пояснительной записке говорится, что в перечень предлагается включить, в частности, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, снотворные и седативные средства, а также анестетики.

Заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова отметила, что закон, с одной стороны, поможет выявлять водителей, сознательно злоупотребивших лекарственными препаратами.

Вместе с тем перечень препаратов, способный привести к неадекватному состоянию, достаточно большой, а специальная маркировка таких лекарств до сих пор не внедрена, добавила эксперт