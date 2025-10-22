 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Венгрия пообещала, что не арестует Путина по ордеру МУС в Будапеште

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Венгрия не станет исполнять требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина, если он посетит Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью CNN во время своего визита в Вашингтон, пишет венгерская газета Népszava.

Сийярто напомнил, как в августе 2025 года Путин посетил саммит с Трампом на Аляске и его не арестовали. Если он приедет в Венгрию на новый саммит с президентом США, его также не тронут, отметил венгерский министр. Более того, Будапешт создаст участникам переговоров все необходимые условия для их успешного проведения.

«Нас попросили провести этот саммит, и мы готовы его провести», — цитирует издание министра. Сийярто выразил надежду, что саммит рано или поздно будет проведен.

«Дата еще не определена, поэтому я не понимаю, о каком переносе идет речь в данном случае, если даты еще нет», — добавил он.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, заподозрив его в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Россия не подписала Римский статут, обязывающий исполнять все решения МУС, и назвала ордер суда юридически ничтожным.

Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из Римского статута. В октябре того же года МИД Германии заявил, что действие договора по-прежнему распространяется на Венгрию, так как еще не истекли необходимые для завершения процедуры выхода из него 12 месяцев.

О проведении нового двустороннего саммита Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. Местом встречи президенты выбрали Венгрию, но дату предстояло еще согласовать.

Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным
Политика
Дональд Трамп

20 октября созвонились уже глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

В администрации президента США назвали разговор глав внешнеполитических ведомств продуктивным и подтвердили, что «дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».

Утром 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи президентов России и США вопреки сообщениям о ее отмене.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Петер Сийярто Виктор Орбан Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Венгрия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран
Политика
Сийярто ответил на отказ Польши гарантировать свободный пролет Путина
Политика
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 12:41
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду Спорт, 12:40
В Москве задержан глава агентства недвижимости за махинации на ₽50 млн Недвижимость, 12:38
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году Экономика, 12:34
Топ-5 карьерных страхов. Как с ними бороться Образование, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как суд и арбитраж могут помочь российским инвесторам за рубежом РБК Компании, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минфин запланировал провести в 2026 году два-три SPO госкомпаний Инвестиции, 12:29
Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе Общество, 12:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 12:22
Бренду белорусского вина отказали в регистрации в России из-за Prosecco Вино, 12:21
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Дуров напугал мир интернет-дистопией. Что это и когда наступит Life, 12:19