Венгрия пообещала, что не арестует Путина по ордеру МУС в Будапеште

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Венгрия не станет исполнять требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина, если он посетит Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью CNN во время своего визита в Вашингтон, пишет венгерская газета Népszava.

Сийярто напомнил, как в августе 2025 года Путин посетил саммит с Трампом на Аляске и его не арестовали. Если он приедет в Венгрию на новый саммит с президентом США, его также не тронут, отметил венгерский министр. Более того, Будапешт создаст участникам переговоров все необходимые условия для их успешного проведения.

«Нас попросили провести этот саммит, и мы готовы его провести», — цитирует издание министра. Сийярто выразил надежду, что саммит рано или поздно будет проведен.

«Дата еще не определена, поэтому я не понимаю, о каком переносе идет речь в данном случае, если даты еще нет», — добавил он.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, заподозрив его в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Россия не подписала Римский статут, обязывающий исполнять все решения МУС, и назвала ордер суда юридически ничтожным. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из Римского статута. В октябре того же года МИД Германии заявил, что действие договора по-прежнему распространяется на Венгрию, так как еще не истекли необходимые для завершения процедуры выхода из него 12 месяцев.

О проведении нового двустороннего саммита Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. Местом встречи президенты выбрали Венгрию, но дату предстояло еще согласовать.

20 октября созвонились уже глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

В администрации президента США назвали разговор глав внешнеполитических ведомств продуктивным и подтвердили, что «дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».

Утром 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи президентов России и США вопреки сообщениям о ее отмене.