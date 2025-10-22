Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным

Решение относительно саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, будет объявлено в течение пары дней. Об этом заявил Трамп на пресс-конференции. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», — сказал он. Президент США подчеркнул, что окончательного решения стороны пока не приняли.

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

The Telegraph допустила, что Лавров во время беседы мог сообщить Рубио, что Россия не согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта. Reuters ранее писал об угрозе для проведения встречи глав государств из-за того, что Москва против идеи о немедленном прекращении огня.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал новости об отмене встречи президентов России и США в Будапеште провокацией, нацеленной на срыв саммита по урегулированию конфликта на Украине. В администрации Трампа же РБК сообщили, что разговор глав внешнеполитических ведомств был продуктивным, «поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется», а Трамп не планирует встречаться с Путиным «в ближайшем будущем».

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи подчеркнул, что подготовка к ней продолжается.