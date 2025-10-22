 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сийярто ответил на отказ Польши гарантировать свободный пролет Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто вопросом о взрыве на «Северном поток-2» отреагировал на заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном задержании самолета с президентом России Владимиром Путиным на борту.

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод «Северный поток-2»?» — написал он в соцсети Х.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Путин отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение. Обвинения в «незаконной депортации» детей Москва отвергала.

Накануне, 21 октября, Сикорский заявил, что Варшава уважает решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По его словам, это означает, что Польша не может гарантировать, что самолет российского президента Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией страны. Слова Сикорского прозвучали на фоне подготовки саммита Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште.

О том, что выдача Германии подозреваемого во взрыве газопровода украинца не в интересах Польши, ранее заявил Туск. Сказав об этом, он, тем не менее, подчеркнул, что решение будет за судом. Речь идет о Владимире Ж., которого немецкая прокуратура считает водолазом, участвовавшим в установке взрывных устройств на трубопроводах, поврежденных 26 сентября 2022 года. Его задержали под Варшавой в сентябре 2025 года по ордеру Германии.

Путин ранее называл версию о причастности украинской группы «чушью», указывая, что подобная операция требует ресурсов на уровне государства.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Петер Сийярто Северный поток-2 Радослав Сикорский Будапешт Владимир Путин
