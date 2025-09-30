ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream

Задержанный Владимир Ж. — обученный водолаз, он совершал погружения к трубопроводам, то есть мог устанавливать взрывчатку на них. Германия хочет добиться его экстрадиции из Польши

Фото: FotoDax / Shutterstock

Задержанный в Польше по делу о диверсии на газопроводах «Северные потоки» гражданин Украины Владимир Ж. участвовал в погружениях к трубам, сообщила Генпрокуратура Германии.

«Владимир Ж. является обученным водолазом. Он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вблизи острова Борнхольм. Подозреваемый участвовал в необходимых для этого погружениях», — сказано в сообщении.

Он был задержан по выданному Германией в июне прошлого года ордеру на арест недалеко от Варшавы, в городе Прушкув, 30 сентября. Ожидается, что фигурант будет экстрадирован в ФРГ. Адвокат украинца Тимотеуш Папроцкий заявил, что оснований для выдачи Ж. Берлину нет, защита не знает, принимал ли он участие в диверсии.

Владимир Ж. фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit с фамилией Журавлев. Он был назван главным исполнителем и одним из инструкторов подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Руководили группой дайверов, как сообщали СМИ, супруги Евгений и Светлана Успенские (об их задержании не сообщалось). В августе в Италии был задержан Сергей Кузнецов, которого называют руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек). Он служил в ВСУ и СБУ.

Согласно предполагаемой хронологии преступления, члены группы арендовали яхту «Андромеда», сели на нее 8 сентября 2022-го в порту Росток в Германии и взяли курс на датский остров Борнхольм, неподалеку от которого произошли взрывы. Во время ночных погружений были установлены взрывные устройства с гексогеном и октогеном. 22 сентября диверсанты вернулись на берег.

Сами взрывы произошли 26 сентября того же года. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов, цела только одна на Nord Stream 2, который не находится в эксплуатации.

Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы. В конце августа, после задержания Кузнецова, в Кремле выражали удовлетворение ходом расследования, а также выражали надежду, что будут установлены не только исполнители, но и заказчики. Москва хотела бы принять участие в расследовании, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.