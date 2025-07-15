 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Петербуржца лишили водительских прав за езду на моноколесе в пьяном виде

Суд лишил мужчину водительских прав за управление моноколесом в пьяном виде
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жителя Петербурга лишили водительских прав на полтора года за управление моноколесом в нетрезвом виде в Великом Новгороде, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Суд признал моноколесо транспортным средством «с точки зрения действующего законодательства».

«49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления», — отметила она.

Мужчина не признал свою вину и заявил суду, что не находился в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на результаты освидетельствования. Кроме лишения прав ему назначили штраф размером 45 тыс. руб.

В прошлом году Госдума приняла закон о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности, в число которых входят электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить 20–30 тыс. руб., за превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
Великий Новгород Санкт-Петербург вождение в пьяном виде
Материалы по теме
Экс-замглавы Петербурга лишили водительских прав за езду в пьяном виде
Общество
В России предложили обязать водителей электросамокатов получать права
Общество
В Екатеринбурге предложили запретить ночную езду на самокатах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту Спорт, 19:16
В «Маслово Forest Club» завершено строительство третьей очереди Пресс-релиз, 19:15
Следы человека: как мы влияем на природу — в фотографиях Зеленая экономика, 19:06
Налоговый вычет за долгосрочные сбережения увеличится для семей до ₽1 млн Инвестиции, 19:01
«Биннофарм Групп» представила препарат для женского здоровья Пресс-релиз, 19:00
«Роснано» объяснило иск к Чубайсу «исчерпанием попыток реанимации» Политика, 18:59
Жившая в пещере с детьми россиянка ранее работала репетитором в Гоа Общество, 18:55
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В МВД раскрыли мошенническую схему с материнским капиталом Недвижимость, 18:41
Российская теннисистка в 29 лет провела дебютный матч на турнире WTA Спорт, 18:40
Доля российского трафика на криптобирже Bybit превысила 30% Крипто, 18:35
Премьер Франции предложил сделать рабочим День Победы 8 мая Политика, 18:34
Дума рассмотрела увеличение в 50 раз штрафов за навязанные жильцам услуги Недвижимость, 18:23
HBO показал Ника Фроста в роли Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере Общество, 18:20
Киров запатентовал статус родины Ивана-царевича Общество, 18:17