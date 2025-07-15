Петербуржца лишили водительских прав за езду на моноколесе в пьяном виде

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жителя Петербурга лишили водительских прав на полтора года за управление моноколесом в нетрезвом виде в Великом Новгороде, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Суд признал моноколесо транспортным средством «с точки зрения действующего законодательства».

«49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления», — отметила она.

Мужчина не признал свою вину и заявил суду, что не находился в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на результаты освидетельствования. Кроме лишения прав ему назначили штраф размером 45 тыс. руб.

В прошлом году Госдума приняла закон о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности, в число которых входят электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить 20–30 тыс. руб., за превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб.