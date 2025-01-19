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Юрист назвал случаи, когда истекшие права не продлеваются автоматически

Юрист Москвитин: автоматическое продление водительских прав действует только раз
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Автоматическое продление срока действия водительского удостоверения не применяется в ряде случаев, рассказал РБК юрист «Всуде.Ру» Илья Москвитин.

Ранее в МВД напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, нужно будет заменить спустя три года с этой даты.

Москвитин предупредил, что это не затронет водителей, в случае если:

  • изменились личные данные, например фамилия;
  • на удостоверении есть повреждения, которые мешают идентифицировать личность водителя;
  • водитель потерял права или их украли;
  • права оформлены на основании поддельных или просроченных документов;
  • появились медицинские показания, которые ограничивают возможность управления автомобилем.

Он также отметил, что продление водительских удостоверений было разовым. «Соответственно, если срок действия истекал в 2022 году и был продлен на три года, то он истекает в соответствующий день 2025 года и повторно до 2028 года не продлевается», — сказал юрист. Он не исключил рост числа водителей, привлеченных к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), предусматривающей штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

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«МВД просто напоминает, что гражданам, у которых водительское удостоверение закончило свое действие в 2022 году, в 2025 году необходимо произвести замену на новое водительское удостоверение», — отметил в разговоре с РБК автоюрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что для замены прав нужно пройти медкомиссию для соответствующей категории и получить медицинскую справку. «После этого вы, либо записываясь в живую очередь МВД, либо через «Госуслуги», приходите, и вам автоматически меняют водительское удостоверение в случае, если вы, естественно, предоставляете действующую медицинскую справку», — сказал юрист.

Об автоматическом продлении на три года срока действия водительских прав было объявлено в апреле 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что данное решение приняли, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.

С соответствующей инициативой вышли в ГИБДД, рассказывали Autonews в Минэке. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — объясняли в министерстве.

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Теги
Водительское удостоверение водительские права автоюристы
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