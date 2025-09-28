Россиянам напомнили об отзыве водительских прав из-за опасных заболеваний
Водительские права в России будут признаваться недействительными при выявлении у их владельцев опасных заболеваний, рассказал в интервью ТАСС глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
«Как только есть сигнал о том, что человеку [водительские] права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — пояснил Леонов.
Депутат отметил, что в настоящий момент ведется работа по выстраиванию системы мониторинга в режиме реального времени и совмещении медицинских баз данных с базами данных МВД. Леонов отметил, что некоторые законодательные решения по этому поводу уже приняты.
Ранее человек мог продолжать водить машину до истечения десятилетнего срока действия водительского удостоверения даже в случае появления у него медицинских противопоказаний.
Парламентарий выразил уверенность, что общество поддержит нововведения, не желая видеть за рулем людей с психическими заболеваниями и алкогольной зависимостью.
Речь идет о поправках в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», внесенных в 2022 году. Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях в июле 2025 года.
Поправки предполагают, что обновления медицинских данных водителей будут подключены к единой базе Минздрава, в которую медицинские учреждения отправляют информацию о пациентах.
В настоящий момент медкомиссии для водителей, подтверждающие их право на вождение автомобиля, проходят раз в десять лет.
Согласно поправкам, в случае выявления у водителя диагноза, с которым нельзя управлять автомобилем, права могут временно изъять. На лечение, выздоровление и реабилитацию выделят месяц — при успешном прохождении обследования водитель получит свои права обратно.
