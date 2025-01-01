В России автоматически продлят водительские права, действующие до 2025 года

В России продлят водительские права со сроком действия до 2025 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года, сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции.

После автоматического продления не потребуется специально менять права или получать новые. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности.

В ГАИ добавили, что права придется заменить в том случае, если у владельца транспортного средства изменились персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность, было похищено или утеряно.

Накануне, 31 декабря, ГИБДД напомнила россиянам о необходимости замены прав с истекшим сроком действия. В ведомстве отметили, что водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением.

До этого весной 2022 года водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, также автоматически продлили на три года.