Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на полеты

Семь российских аэропортов за ночь ограничили полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко. В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников, сообщило МЧС в своем приложении.

Ранее полеты приостановили также в воздушных хабах Краснодара, Калуги, Пензы, Пскова и Ярославля. Ограничения в аэропорту Пскова сохраняются.

Кроме того, Кореняко сообщил о временных ограничениях на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Из-за них в аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки в расписании рейсов: меры повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.