Аэропорт Краснодара приостановил полеты на фоне опасности БПЛА

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, отметил Кореняко.

Во всем Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность, сообщило МЧС.

Ранее вечером 21 октября полеты приостанавливали в аэропорту Пулково, запрет на отправку и прием рейсов в петербургском воздушном хабе действовал около 15 минут. Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщал тогда об опасности БПЛА в регионе.