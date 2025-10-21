 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара приостановил полеты на фоне опасности БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, отметил Кореняко.

Аэропорт Пулково возобновил работу спустя 16 минут
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Во всем Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность, сообщило МЧС.

Ранее вечером 21 октября полеты приостанавливали в аэропорту Пулково, запрет на отправку и прием рейсов в петербургском воздушном хабе действовал около 15 минут. Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщал тогда об опасности БПЛА в регионе.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар аэропорты приостановка полетов
