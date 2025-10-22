Второй аэропорт ограничил полеты на фоне угрозы атаки дронов

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что полеты ограничили в целях безопасности.

В ночь на 22 октября в Калужской области объявили беспилотную опасность, говорится в приложении МЧС. Кроме того, в регионе чуть менее часа действовала воздушная тревога, сообщение о ней было опубликовано в 00:24 мск, о ее отмене — в 1:12 мск.

Аэропорт Краснодара также не принимает и не отправляет рейсы, в Краснодарском крае ранее был введен режим беспилотной опасности.