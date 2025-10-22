 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число ограничивших полеты аэропортов выросло до четырех

Росавиация: аэропорты Пензы и Пскова не принимают рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы и Пскова временно не отправляют и не принимают рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Кореняко подчеркнул, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил ранее об объявленном в регионе плане «Ковер» и ограничениях для полетов. По всей области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее запрет на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Краснодара и Калуги. Ограничения там продолжают действовать.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пенза аэропорты Псков
