Торговая война США⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая

Сюжет
Торговая война США

Президент США Дональд Трамп не подтвердил готовность ввести против Китая дополнительные пошлины. Американский лидер выступил на пресс-конференции, видео которой опубликовано в YouTube-канале Белого дома.

«С 1 ноября в отношении Китая будут действовать 155%-ные пошлины. Не думаю, что это будет устойчивой мерой для них. Я хочу быть добр к Китаю», — ответил Трамп на вопрос, рассматривает ли он возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары из-за покупки Пекином российской нефти.

Вместе с тем, Трамп отметил, что Китай вел себя по отношению к США «грубо на протяжении многих лет».

WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

После того как Китай в начале октября объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов (страна является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%) Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх существующей ставки. Предварительно, новые меры начнут действовать с 1 ноября, если торговое соглашение не будет достигнуто.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров России для отказа от покупки у нее нефти. МИД Китая считает, что США занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, требуя от мировых держав прекратить закупки российского топлива. Пекин заявлял, что готов дать ответ.

В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.

Авторы

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Китай пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
