Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии. Об этом сообщила она сама в своем телеграм-канале.

«Первую химию я прошла вчера», — написала в посте Симоньян.

Она уточнила, что впереди ждет еще несколько курсов химиотерапии, точное число пока не определено. Впоследствии Симоньян должна будет пройти лучевую терапию.

О начале прохождения курса химиотерапии главред RT сообщила 20 октября. Тогда она призвала не утешать ее словами, что все будет хорошо, отметив, что несмотря на лечение, «заранее смиряется с любым исходом».

В конце сентября у Симоньян умер муж телеведущий Тигран Кеосаян, который с января был в коме после клинической смерти.