Общество⁠,
0

Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии. Об этом сообщила она сама в своем телеграм-канале.

«Первую химию я прошла вчера», — написала в посте Симоньян.

Она уточнила, что впереди ждет еще несколько курсов химиотерапии, точное число пока не определено. Впоследствии Симоньян должна будет пройти лучевую терапию.

Симоньян попросила не писать ей «все будет хорошо»
Общество
Маргарита Симоньян

О начале прохождения курса химиотерапии главред RT сообщила 20 октября. Тогда она призвала не утешать ее словами, что все будет хорошо, отметив, что несмотря на лечение, «заранее смиряется с любым исходом».

В конце сентября у Симоньян умер муж телеведущий Тигран Кеосаян, который с января был в коме после клинической смерти.

