Общество⁠,
Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Месяц назад медиаменеджер рассказала, что у нее диагностировали онкологию.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра», — написала она.

При этом Симоньян призвала не утешать ее словами, что все будет хорошо. Она подчеркнула, что несмотря на лечение «заранее смиряется с любым исходом».

В конце сентября умер супруг Симоньян телеведущий Тигран Кеосаян. Он с января был в коме после клинической смерти.

