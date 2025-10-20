Симоньян попросила не писать ей «все будет хорошо»

Маргарита Симоньян (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале объявила о начале курса химиотерапии и попросила не писать ей «все будет хорошо».

Она попросила за нее молиться, но подчеркнула, что «заранее смиряется с любым исходом». «Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо, — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему», — написала она.

22 сентября Симоньян рассказала, что ей диагностировали онкологию.

За две недели до этого медиаменеджер сообщила об операции, связанной со «страшной, тяжелой болезнью». Тогда диагноз она не уточнила, но показала, что операция пройдет в области груди — там у нее был прикреплен орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Сама операция прошла на следующий день — по словам Симоньян, ей стало лучше.

В конце сентября скончался муж Симоньян Тигран Кеосаян, который с начала года был в коме и пережил клиническую смерть.