На Крымском мосту временно перекрыли движение

Крымский мост (Фото: Mikbiz / Shutterstock)

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает информцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту.

О перекрытии движения информцентр написал в 16:41 мск. В сообщении призвали водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого в течение дня 21 октября о затруднениях в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту не сообщали.

В ночь на 21 октября силы ПВО сбили два беспилотника над Крымом и семь дронов над акваторией Черного моря.

В предыдущий раз движение на Крымском мосту перекрывали в ночь на 10 октября. Ранее движение автотранспорта по мосту ограничили 4 октября. Тогда в Крыму объявляли ракетную опасность. До этого движение по мосту перекрывали 30 сентября также на фоне ракетной опасности. Тогда движение по мосту открыли спустя полчаса.