Военная операция на Украине⁠,
0

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Сюжет
Военная операция на Украине
Крымский мост
Крымский мост (Фото: Mikbiz / Shutterstock)

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает информцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту.

О перекрытии движения информцентр написал в 16:41 мск. В сообщении призвали водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого в течение дня 21 октября о затруднениях в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту не сообщали.

Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 21 октября силы ПВО сбили два беспилотника над Крымом и семь дронов над акваторией Черного моря.

В предыдущий раз движение на Крымском мосту перекрывали в ночь на 10 октября. Ранее движение автотранспорта по мосту ограничили 4 октября. Тогда в Крыму объявляли ракетную опасность. До этого движение по мосту перекрывали 30 сентября также на фоне ракетной опасности. Тогда движение по мосту открыли спустя полчаса.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Крымский мост Крым движение ограничение
