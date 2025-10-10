 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил телеграм-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 03:29 мск.

Движение по Крымскому мосту перекрыли
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В течение ночи с 9 на 10 октября инфоцентр сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Ранее движение на Крымском мосту перекрывали 4 октября. Тогда в Крыму объявляли ракетную опасность. До этого движение по мосту перекрывали 30 сентября также на фоне ракетной опасности. 

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

