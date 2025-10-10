На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил телеграм-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Сообщение о перекрытии движения появилось в 03:29 мск.
В течение ночи с 9 на 10 октября инфоцентр сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
Ранее движение на Крымском мосту перекрывали 4 октября. Тогда в Крыму объявляли ракетную опасность. До этого движение по мосту перекрывали 30 сентября также на фоне ракетной опасности.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов