На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил телеграм-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 03:29 мск.

В течение ночи с 9 на 10 октября инфоцентр сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Ранее движение на Крымском мосту перекрывали 4 октября. Тогда в Крыму объявляли ракетную опасность. До этого движение по мосту перекрывали 30 сентября также на фоне ракетной опасности.