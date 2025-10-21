 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России сбили 55 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили над регионами России в ночь на 21 сентября 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

Большинство пришлось на Ростовскую область, где сбили 34 дрона, еще шесть уничтожили над территорией Воронежской области, по три сбили в Краснодарском крае и Липецкой области, по двум ПВО отработала в Крыму. Семь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря.

Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью глава Ростовской области Юрий Слюсарь показал последствия атаки дронов в регионе. В частности, в одном из домов частично разрушилась стена жилого дома, повреждения получили торговые павильоны, машины, а также здание частного медцентра.

На фоне угрозы атак беспилотников ограничения вводили для ряда аэропортов, около 3:00 мск их число достигло восьми. Ограничения для всех авиагаваней сняли примерно в 6:00 мск.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА ПВО Минобороны
Прямой эфир
