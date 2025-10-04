Движение по Крымскому мосту перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении. — Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».
Причина перекрытия движения не называется.
В предыдущий раз движение по мосту перекрывали 30 сентября. Ограничение действовало полчаса.
В тот же день в Крыму, а также в соседнем Краснодарском крае объявляли ракетную опасность.
