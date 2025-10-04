Движение по Крымскому мосту перекрыли

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении. — Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

Причина перекрытия движения не называется.

В предыдущий раз движение по мосту перекрывали 30 сентября. Ограничение действовало полчаса.

В тот же день в Крыму, а также в соседнем Краснодарском крае объявляли ракетную опасность.