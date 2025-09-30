На Крымском мосту перекрыли движение на фоне ракетной опасности
Движение на Крымском мосту временно перекрыли, говорится в телеграм-канале с информацией по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Ранее в Крыму объявили ракетную опасность.
В нескольких регионах России в ночь на 30 сентября объявили беспилотную опасность. Так, тревога действует в соседнем Краснодарском крае, в Ставропольском.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее об отражении военными атаки дронов на регион, тогда возник пожар на хозпостройке на западе области, повреждены дом и легковушка.
В трех аэропортах, включая расположенный в Краснодаре, ограничены полеты.
