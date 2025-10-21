 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России

Комитет Рады поддержал выделение 325 млрд гривен ВСУ за счет активов России
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters
Верховная рада поддержала увеличение расходов на оборону Украины на текущий год в размере 325 млрд гривен (€6,7 млрд), пишет «РБК-Украина». Большая часть средств будет взята через программу ERA Loans — кредиты, которые будут погашены за счет доходов от замороженных российских активов.

Депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале уточнил, что за инициативу проголосовали 297 из 313 депутатов. Остальные — воздержались.

По данным издания, 295 млрд гривен (€6 млрд) будет выделено за счет ERA Loans. Остальные средства — доходы за счет сокращения невоенных расходов и от увеличения НДФЛ для военных.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС планирует принять решение насчет «репарационного кредита» 23 октября, когда пройдет саммит лидеров стран объединения. Среди государств-членов некоторые выступают против идеи займа, в частности Бельгия. В ее депозитарии Euroclear хранятся российские замороженные активы на сумму примерно €170 млрд.

Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС
Политика
Барт Де Вевер

В сентябре глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что в текущем году Украина должна получить международную помощь в размере $54 млрд, из которых $15 млрд будут перенесены на следующий год. При этом допустил дефицит в размере $10 млрд в бюджете на 2026 год.

Украинский президент Владимир Зеленский выражал надежду на завершение боевых действий в следующем году. В противном случае, по его словам, Украине нужно будет найти $120 млрд, поскольку один год военных действий для Киева обходится в эту сумму.

Сенаторы в США предложили передавать Киеву активы России каждые 90 дней
Политика
Джим Риш

В июле 2025 года европейские союзники анонсировали создание специального фонда для реконструкции Украины с первоначальным капиталом €220 млн. В проекте примут участие Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк. Ожидается, что к 2026 году они смогут привлечь €500 млн.

Москва осуждает любую поддержку Киева западными странами, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле также предупреждали, что использование активов России будет считаться воровством и приведет к судебным разбирательствам.

