В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб.

Фото: Георгий Чернышов / ТАСС
Фото: Георгий Чернышов / ТАСС

Петербургский банк «Таврический», который ранее признали банкротом, столкнулся с дефицитом капитала в 137,2 млрд руб. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из данных следует, что активы банка составляют 93,54 млрд руб., а обязательства — 230,7 млрд руб.

На момент отзыва лицензии (03.09.2025) стоимость активов банка составляла 132,65 млрд руб., а размер обязательств — 225,2 млрд руб. Тогда же арбитражный суд зафиксировал признаки банкротства у банка, поскольку он не мог расплатиться с кредиторами. Центробанк отозвал у него лицензию 3 сентября.

12 сентября ЦБ подал в суд заявление о признании кредитной организации несостоятельной. Суд удовлетворил его требование, признал банк банкротом и открыл конкурсное производство до 15 октября 2026 года.

Суд признал банкротом лишенный лицензии Таврический банк
Экономика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Долги банка перед вкладчиками составляют 56,5 млрд руб., а страховую компенсацию ждут около 57 тыс. физлиц и 234 юрлица. 10 сентября Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать возмещения клиентам.

Банк «Таврический» был создан в 1993 году. В Санкт-Петербурге у него было 13 отделений. Он занимал 60-е место в банковской системе России по величине активов.

Причиной проблем банка стали крупные хищения. Так, в 2017 году по делу о хищении у банка 189 млн руб. арестовали бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша. Впоследствии его обвинили в краже у банка кредитов на сумму 75 млн и 359 млн руб. Также по уголовному делу проходили бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. Их подозревали в незаконном выводе за границу $6 млн.

