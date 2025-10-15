Суд признал банкротом лишенный лицензии Таврический банк
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом Таврический банк. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела.
12 сентября Северо-Западное управление Центрального банка подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о банкротстве АО «Таврический банк», сообщал РБК Петербург.
Центробанк отозвал у Таврического банка лицензию 3 сентября.
Материал дополняется
