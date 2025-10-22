Мошенники начали использовать знакомых жертвы для обхода правил банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали обходить банковские блокировки и выводить украденные деньги через друзей и родственников жертвы. О новой схеме рассказали в пресс-службе Т-банка (сообщение поступило в РБК).

В связи с усилением контроля за банковскими операциями и повышением эффективности антифрод-систем мошенники начали активно использовать новые схемы для вывода средств. Один из наиболее распространенных способов — вывод денег через знакомых жертвы.

Вместо того чтобы напрямую убеждать жертву перевести деньги на счет мошенников, аферисты просят ее обратиться за помощью к родственнику или другу. Жертва, находясь под влиянием мошенников, просит знакомого перевести средства на указанные реквизиты, придумывая различные предлоги: пополнение инвестиционного счета или активации дополнительных процентов в рамках программы лояльности.

По данным Т-банка, с начала осени количество подобных случаев выросло почти на 60%. Один из примеров — девушка познакомилась в интернете с «успешным инвестором». По его совету она вложила деньги в мошеннический проект. «Когда девушка попыталась снять накопления, ее аккаунт заблокировали. Чтобы выйти из бана, нужно было подтвердить статус инвестора — положить $35 тыс. на холодный кошелек. Причем администраторы проекта просили отправить деньги с карты другого человека, потому что переводы со счета девушки якобы не пропускала система защиты инвестиционный платформы», — рассказали в компании.

Еще один пример связан с известной схемой про «безопасную ячейку». Так, мужчине позвонили от имени Росфинмониторинга и сообщили, что его деньги в опасности: кто-то якобы взломал его банковские счета. Чтобы спасти сбережения, аферисты попросили его перевести средства сначала знакомому, а потом на «безопасную ячейку». Мужчина так и сделал, поверив мошенникам, что эта махинация якобы поможет сбить жуликов с толку.

«Таким образом злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь цепочка для вывода украденного», — предупредили в Т-банке.

Банки с 1 сентября проверяют подозрительное снятие наличных. Теперь при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. «В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. руб. в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», — объяснил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.