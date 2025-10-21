 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Рябков не исключил еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио

Рябков подтвердил возможность нового разговора Лаврова и Рубио по телефону
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / TACC)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности нового телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, передает «Интерфакс».

«Возможно все», — ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Предыдущий телефонный разговор Лаврова и Рубио прошел 20 октября. В его ходе главы внешнеполитических ведомств обсудили темы, которые поднимались в беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. По его итогу главы государств договорились о новой встрече в Будапеште.

Что происходит вокруг подготовки новой встречи Путина и Трампа. Главное
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

21 октября CNN сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, ожидаемая на этой неделе, отложена. В ответ Рябков заявил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. При этом представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения СМИ «инфобалаганом».

Персоны
Анастасия Луценко
Сергей Рябков Марко Рубио Сергей Лавров телефонный разговор переговоры
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
