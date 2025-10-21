Рябков не исключил еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / TACC)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности нового телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, передает «Интерфакс».

«Возможно все», — ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Предыдущий телефонный разговор Лаврова и Рубио прошел 20 октября. В его ходе главы внешнеполитических ведомств обсудили темы, которые поднимались в беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. По его итогу главы государств договорились о новой встрече в Будапеште.

21 октября CNN сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, ожидаемая на этой неделе, отложена. В ответ Рябков заявил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. При этом представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения СМИ «инфобалаганом».