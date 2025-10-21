 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио

Захарова назвала инфобалаганом данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио
Сюжет
Переговоры России и США
CNN сообщил, что встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. «Эту ситуацию можно описать только одной фразой «Утечка CNN опровергла слух Reuters», — заявила Захарова
Марко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail / EPA / TACC)

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение CNN о том, что встреча между госсекретарем Марко Рубио и главой МИДа Сергеем Лавровым отложена, «инфобалаганом». Об этом она сказала в комментарии РБК.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — заявила Захарова.

Источник CNN после телефонного разговора Лаврова и Рубио сообщил, что их встреча, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Однако собеседник не исключил, что госсекретарь может снова созвониться с коллегой на этой неделе. Reuters сообщал, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября.

Politico узнал о желании лидеров ЕС быть на встрече Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что идея встречи Лаврова и Рубио существует, но нельзя отложить то, о чем не договорились. «У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков, отметив, что такая встреча требует подготовки из-за «высокой значимости».

Главы Госдепа и МИДа созвонились накануне. По данным Reuters, на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в предстоящий четверг. За день до этого глава Белого дома поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, они договорились о личной встрече в Будапеште. Трамп и Кремль сообщали, что саммит может пройти в ближайшие недели. Ожидалось, что переговоры Рубио и Лаврова пройдут перед встречей лидеров.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Елена Чернышова
Мария Захарова Марко Рубио Сергей Лавров встреча
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
