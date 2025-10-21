Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио

CNN сообщил, что встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. «Эту ситуацию можно описать только одной фразой «Утечка CNN опровергла слух Reuters», — заявила Захарова

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail / EPA / TACC)

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение CNN о том, что встреча между госсекретарем Марко Рубио и главой МИДа Сергеем Лавровым отложена, «инфобалаганом». Об этом она сказала в комментарии РБК.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — заявила Захарова.

Источник CNN после телефонного разговора Лаврова и Рубио сообщил, что их встреча, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Однако собеседник не исключил, что госсекретарь может снова созвониться с коллегой на этой неделе. Reuters сообщал, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября.

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что идея встречи Лаврова и Рубио существует, но нельзя отложить то, о чем не договорились. «У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков, отметив, что такая встреча требует подготовки из-за «высокой значимости».

Главы Госдепа и МИДа созвонились накануне. По данным Reuters, на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в предстоящий четверг. За день до этого глава Белого дома поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, они договорились о личной встрече в Будапеште. Трамп и Кремль сообщали, что саммит может пройти в ближайшие недели. Ожидалось, что переговоры Рубио и Лаврова пройдут перед встречей лидеров.