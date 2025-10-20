Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
2-й Западный окружной военный суд приговорил россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова соответственно к 15 и 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Суд установил, что в марте и июле 2023 года осужденные купили партию сим-карт, активировали и отправили на Украину. Такое задание им дала украинская разведка.
Эти сим-карты затем использовали украинские военные при атаках БПЛА на авиабазу Сольцы-2 в Новгородской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области в конце августа 2023 года.
Кроме того, в августе—сентябре 2023 года Капралов через посредника передал $676 тыс. в цифровой валюте пособникам украинского режима, действующим на территории России.
Подсудимые также совершали сделки с цифровыми валютами и финансовые операции в интересах украинских спецслужб.
Суд признал Капралова и Блинова виновными в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Помимо заключения им назначили один год ограничения свободы и обязали выплатить 200 тыс. руб. штрафа.
В июле в Ростове по делу о госизмене за финансирование ВСУ осудили гражданского пилота. Суд назначил ему 12 лет строгого режима и штраф 200 тыс. руб.
