Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины

Суд приговорил двух россиян к 14 и 15 годам колонии за сим-карты для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

2-й Западный окружной военный суд приговорил россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова соответственно к 15 и 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд установил, что в марте и июле 2023 года осужденные купили партию сим-карт, активировали и отправили на Украину. Такое задание им дала украинская разведка.

Эти сим-карты затем использовали украинские военные при атаках БПЛА на авиабазу Сольцы-2 в Новгородской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области в конце августа 2023 года.

Кроме того, в августе—сентябре 2023 года Капралов через посредника передал $676 тыс. в цифровой валюте пособникам украинского режима, действующим на территории России.

Подсудимые также совершали сделки с цифровыми валютами и финансовые операции в интересах украинских спецслужб.

Суд признал Капралова и Блинова виновными в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Помимо заключения им назначили один год ограничения свободы и обязали выплатить 200 тыс. руб. штрафа.

В июле в Ростове по делу о госизмене за финансирование ВСУ осудили гражданского пилота. Суд назначил ему 12 лет строгого режима и штраф 200 тыс. руб.

