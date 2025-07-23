Шадаев рассказал о 56 людях, на которых оформлены 1,2 млн сим-карт
В России выявили 56 человек, на которых суммарно были оформлены 1,2 млн активных сим-карт, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что их могут использовать в незаконной деятельности и правоохранительным органам стоит обратить на них внимание.
«Мы выявили 56 человек, на которых оформлены 1,2 млн активных симов... Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — сказал он.
Помимо этого Шадаев сообщил о подготовленном втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. По его словам, часть предложений уже принята Госдумой.
Среди законопроектов штраф за передачу третьим лицам сим-карт и аккаунтов цифровых платформ, а также штраф за умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам.
Он добавил, что эти законопроекты ждут рассмотрения в Совете Федерации.
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