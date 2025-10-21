 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток

Сюжет
Военная операция на Украине

При налете беспилотников на Клинцы Брянской области пострадал юноша 2010 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Подросток получил ушибы, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил глава региона.

Помимо этого, дроны повредили остекление в двух домах и три машины.

Слюсарь показал последствия атаки БПЛА в Ростовской области
Политика
Фото:Yuri_Slusar / Telegram

Помимо этого, в Ростове-на-Дону из-за упавшего дрона пострадали двое местных жителей, а в Батайске беспилотник частично разрушил стену многоквартирного дома, оттуда эвакуировали 20 человек.

Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что после осмотра специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.

Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram

