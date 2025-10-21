При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток

При налете беспилотников на Клинцы Брянской области пострадал юноша 2010 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Подросток получил ушибы, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил глава региона.

Помимо этого, дроны повредили остекление в двух домах и три машины.

Помимо этого, в Ростове-на-Дону из-за упавшего дрона пострадали двое местных жителей, а в Батайске беспилотник частично разрушил стену многоквартирного дома, оттуда эвакуировали 20 человек.

Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что после осмотра специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.

