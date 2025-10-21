 Перейти к основному контенту
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА в Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь показал последствия атаки беспилотников в Батайске. Фото он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в многоквартирном доме по Западному шоссе, где из-за атаки БПЛА была частично разрушена стена жилого многоэтажного дома, взрывотехники закончили обследование.

«Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — написал Слюсарь.

По его словам, на улице Октябрьской продолжают работать саперы. Там повреждены торговые павильоны, машины, а также здание частного медцентра.

Ранее губернатор сообщил, что в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах, но никто из людей не пострадал.

Обломки БПЛА также упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская — в домах повреждены стекла, но люди не пострадали, добавил губернатор.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ростовская область дроны Юрий Слюсарь Украина
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
