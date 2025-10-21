Два мирных жителя пострадали в Ростове-на-Дону из падения БПЛА

Слюсарь: взрослый и ребенок пострадали в Ростове-на-Дону из падения БПЛА

Взрослый и ребенок в Ростове-на-Дону пострадали из-за упавшего БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на 2 частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель», — написал он. Также пострадал один несовершеннолетний.

Помимо этого, из-за упавшего на линию электропередачи дрона в хуторе Недвиговка Мясниковского района пропало электричество.

С 20:00 до 23:00 20 октября над Ростовской областью сбили десять беспилотников, в 00:53 Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают налет дронов.