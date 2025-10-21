 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Два мирных жителя пострадали в Ростове-на-Дону из падения БПЛА

Слюсарь: взрослый и ребенок пострадали в Ростове-на-Дону из падения БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрослый и ребенок в Ростове-на-Дону пострадали из-за упавшего БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на 2 частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель», — написал он. Также пострадал один несовершеннолетний.

Помимо этого, из-за упавшего на линию электропередачи дрона в хуторе Недвиговка Мясниковского района пропало электричество.

В Ростовской области отразили атаку дронов
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С 20:00 до 23:00 20 октября над Ростовской областью сбили десять беспилотников, в 00:53 Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают налет дронов.

Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону БПЛА
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
