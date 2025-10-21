В Батайске из-за атаки БПЛА частично разрушена стена жилой многоэтажки

В Батайске Ростовской области многоэтажный дом поврежден в результате атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«В многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — написал глава региона и уточнил, что никто из людей не пострадал.

Из дома вывели 20 человек, на место выехал глава Батайска Валентин Кукин. По словам Слюсаря, дроны уничтожили в Миллеровском и Тарасовский районе.

Обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская — в домах повреждены стекла, но люди не пострадали, добавил губернатор.

