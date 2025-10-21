На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии

На певицу Диану Логинову, исполнившую в Санкт-Петербурге треки исполнителей, признанных иноагентами, поступил второй протокол о дискредитации вооруженных сил России, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Первый был составлен за исполнение песни певицы Елизаветы Гырдымовой под псевдонимом «Монеточка» (Минюст признал ее иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Ивана Алексеева под псевдонимом Noize MC (Минюст также признал его иноагентом).

Материал дополняется