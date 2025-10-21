 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии

На певицу Диану Логинову, исполнившую в Санкт-Петербурге треки исполнителей, признанных иноагентами, поступил второй протокол о дискредитации вооруженных сил России, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Первый был составлен за исполнение песни певицы Елизаветы Гырдымовой под псевдонимом «Монеточка» (Минюст признал ее иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Ивана Алексеева под псевдонимом Noize MC (Минюст также признал его иноагентом).

Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC
Политика
Диана Логинова (Наоко)

Материал дополняется

Авторы
Александра Озерова
Курс евро на 21 октября
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37)
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн Политика, 04:19
На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии Политика, 04:10
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе» Политика, 04:06
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб Общество, 04:04
Правительство Японии ушло в отставку Политика, 04:02
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства Политика, 03:19
Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми Политика, 03:09
В части Черниговской и Киевской областях пропало электричество Политика, 02:57
Часть Белого Дома снесут ради строительства бального зала Политика, 02:46
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА в Ростовской области Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:16
МИД Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции против России Политика, 02:07
Сбер с 21 октября повысил ставки по вкладам Финансы, 01:43