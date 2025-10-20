Мэрия Белгорода предупредила о ежедневных отключениях уличного освещения

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Освещение на улицах Белгорода будут ежедневно отключать до окончания аварийно-восстановительных работ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба городской мэрии.

«На основании решения регионального оперштаба временные ограничения в работе наружного освещения в Белгороде будут продолжать действовать ежедневно с 22:00 до окончания аварийно-восстановительных работ на сетях энергоснабжения», — уточнили власти города.

Также в администрации Белгорода сообщили о проработке совместно с энергетиками оптимального плана ограничений с учетом плотности автомобильного и пешеходного трафика в разных частях города.

При наличии технической возможности и необходимости с точки зрения безопасности освещение улиц будет работать в обычном режиме, добавили в мэрии.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обстрелы со стороны ВСУ серьезно повредили энергетическую инфраструктуру региона. В пятницу, 17 октября, правительство России выделило Минэнерго 3,5 млрд руб. на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для закупки резервных источников энергоснабжения.

В среду, 15 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил жителей города о возможном временном отключении света, объяснив ограничения помощью специалистам, которые занимаются стабилизацией подачи электроэнергии в жилые дома и на соцобъекты.

Ранее, 11 октября, в городе ограничили работу наружного освещения для снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии.

Ограничительные меры были приняты вскоре после того, как над городом уничтожили украинские ракеты. После обстрела Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии из-за атаки.